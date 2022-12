¡NOS ESTAN ASESINANDO!

Vivimos nuestro dolor en medio de la indiferencia de los malos gobiernos, desde los municipales, los del Estado de Guerrero y hasta el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ignoró nuestro llamado desesperado de JUSTICIA.

Las familias, hombres, mujeres y niños del CIPOG EZ decimos ¡YA BASTA!

Ningún apoyo económico, podrá devolvernos a nuestros caídos. No podrán los malos gobiernos comprar nuestro perdón, porque la vida no tiene precio, no aceptamos sus limosnas que nos dan con indiferencia y desprecio. Nosotros no olvidamos, porque sabemos que la vida no se puede comprar.

No vamos a tolerar que miren nuestra vida como si no valiera nada, no vamos a dejar que nuestros niños crezcan en medio de la muerte, nosotros seguiremos organizándonos, por nosotros y por los que vienen, seguiremos luchando por la vida, aunque para los malos gobiernos no existimos, nosotros resistiremos, con dignidad, por justicia para nuestros muertos.

Nuestros muertos, viven en la memoria y lucha del CIPOG EZ, ellos que defendieron a su comunidad y trabajaron en ella y por ella, hoy decimos que no los olvidamos, que los que luchan por la vida no mueren ni morirán. Los compañeros viven en todos y todas, en los pasos vigilantes de la policía comunitaria, en la cosecha de la milpa, en las mujeres cuando cuidamos a nuestros hijos, hacemos la tortilla o enfrentando directamente a los grupos delincuenciales.

Seguiremos pidiendo justicia, no descansaremos hasta que la muerte y la violencia se aleje de nuestras comunidades, no queremos más asesinatos, no queremos más guerra en los territorios del CIPOG EZ. No vamos a suplicar que nos volteen a mirar desde arriba, como si nos hicieran un favor.

Hoy estamos viviendo un gran dolor, por la perdida de tres hermanos, esposos, compañeros. Su familia, esposas e hijos, necesitan de nuestra comunidad, hermanados en el CIPOG EZ, para abrazar su pena, porque juntos, juntas, podemos resistir a la violencia y a la muerte que pretenden imponernos.

Hoy decimos, con nuestro corazón lleno de rabia pero también de rebeldía: LOS QUE LUCHAN POR LA VIDA NO MUEREN.

¡NI UN ASESINATO MAS!

¡VIVA LA RESISTENCIA!

¡VIVA LA DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

¡VIVAN LAS MUJERES QUE LUCHAN Y RESISTEN!

¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA!

¡VIVA EL CIPOG EZ!

¡VIVA EL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL!

¡VIVAN LOS COMPAÑEROS ADÁN, HILARIO Y MOISÉS!