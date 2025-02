23 Feb 2025

Fuente: Las Abejas de Acteal

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.

22 de febrero 2025

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil, Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

En nuestras comunidades vivimos el tiempo de cosechar el café, y su color rojo nos recuerda la sangre de nuestros hermanos masacrados, mártires de Acteal, así como la memoria de nuestro hermano Simón Pedro y Padre Marcelo asesinados por el crimen organizado que los convirtieron en mártires. Nos queda su testimonio, que siguen animando nuestros corazones y nuestras acciones, para que como el buen café produzcamos frutos buenos de verdad, de justicia y de paz.

También desde Acteal, nos sumamos a las acciones a 6 años de impunidad del cobarde asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes a manos del crimen organizado en complicidad con el mal gobierno de Morelos y de México, el pasado 20 de febrero del año 2019. Samir Flores luchaba y se oponía al “Proyecto Integral Morelos”. A su familia, comunidad y organización a la que pertenecía, les mandamos un abrazo grande y que su lucha por verdad y justicia se logre con organización sin retroceder.

Regresando al tema de Chiapas, como siempre lo hemos dicho, la Paz verdadera no se negocia, porque si no, no es verdadera. Reconocemos que en nuestras comunidades algunos desplazados han podido regresar a sus pobres y saqueadas casas y salir a cosechar un poco de café, aunque con miedo.

Desde 1997 hemos visto pasar un gobierno tras otro y vemos que el paramilitarismo cambió a grupos armados, o crimen organizado, porque sigue habiendo desplazamientos forzados, injusticias e impunidad, entonces ¿Hasta cuándo veremos un nuevo amanecer? ¿Hasta cuándo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pronunciará la VERDAD que está en el Informe de Fondo?

El actual gobierno de chiapas con las “Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal” (FRIP) ha implementado acciones que para “devolver la paz” anhelada en nuestro estado, las FRIP efectúa cateos, operativos y detenciones, según para arrestar a los delincuentes.

De estos hechos manifestamos nuestra preocupación porque hemos visto que se llevan a narcomenudistas, quizas sean pequeños delincuentes, pero no están desarticulando realmente a los grandes criminales que han metido terror en las comunidades. Lo otro que hemos visto con los operativos son las violaciones a derechos humanos que cometen porque se están llevando a inocentes a la cárcel como ocurría en el pasado, se siguen inventando delitos. Tal es el caso del compañero y hermano tsotsil Mario Gómez López que lo detuvieron por luchar contra la impunidad en que tienen el asesinato de su hijo Mateo. También sabemos que encarcelar a Mario Gómez es bajarle fuerza a su esposa Pascuala López. Vemos cómo la injusticia sigue, la violencia hacia las mujeres desde las instituciones del estado continúa.

Otra cosa que nos preocupa es la venta y distribución de droga que sigue en las comunidades. Los niños y los jóvenes continúan siendo los más vulnerables en esta realidad, parece que está planeado la venta y consumo de droga en nuestras comunidades para matarnos como pueblo. Con todas esas y otras injusticias que vemos y escuchamos en las noticias como las violencias, guerras, deportaciones, corrupción, genocidio ocasionados por los señores de la muerte, son cosas que van a continuar. Ante esto, recordamos las palabras de Jesús cuando reunió a sus discípulos y les dijo: “Ustedes saben que los jefes de las naciones se portan como dueños de ellas y que los poderosos los oprimen” Mt. 20, 25, estas palabras nos dan la seguridad de que Jesús, es nuestro camino, el camino de la Verdad y la Justicia No violenta que con Él hemos aprendido a andar.

Por otra parte, mientras unos han sembrado vida como nuestros 45 mártires, Simón Pedro y Padre Marcelo, los esclavos del poder y del dinero, siembran miedo violentando los derechos humanos y sociales. Deportan a nuestras hermanas y hermanos de comunidades originarias tanto de méxico como de Guatemala, Honduras y de otros países que han ido a trabajar por necesidad, al país rico y opresor. El país explotador desconoce el trabajo importante de nuestras hermanas y hermanos. Gracias a esa fuerza de trabajo ese país se mantiene rico y poderoso, aun así señala a la gente trabajadora como terroristas. Esto muestra la deshumanización de ese gobierno, que se dedica a violentar los derechos internacionales, a decir mentiras y, romper con las leyes, hasta las de su propio país. No entendemos cómo, además de seguir vendiendo armas, bombas y misiles a Israel para seguir asesinando a nuestros hermanos palestinos, quiere adueñarse de Gaza, una tierra que no le pertenece.

Hermanas y hermanos, a pesar de la inseguridad y las injusticias, creemos como nuestros hermanos masacrados en 1997, que, hay que seguir andando por el camino de la verdad y de la justicia, estar dispuestos a dar la vida, como lo hicieron nuestras 45 hermanas y hermanos, al igual que Simón Pedro y el Padre Marcelo que creyeron que, en el mundo hay un lugar para la PAZ.

A los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal les EXIGIMOS:

· DESARTICULACIÓN de los grupos armados que siguen molestando a las comunidades.

· Liberación INMEDIATA de Mario Gómez, y

· JUSTICIA Y VERDAD para Samir Flores Soberanes.

¡VIVAN LOS MÁRTIRES DE ACTEAL!

¡VIVA SIMÓN PEDRO!

¡VIVA P. MARCELO!

¡VIVA SAMIR FLORES!

¡VIVA PALESTINA LIBRE!

Desde Acteal, Casa de la Memoria y de la Esperanza.

Atentamente.

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

______________________________ ______________________________ Victorio Sántiz Gómez Juan Gabriel Vázquez Vázquez Presidente Secretario