Transmisión en vivo: Quinta Sesión, sábado 4 de abril del 2026, 1300 hrs. Semillero Abril del 2026. La Tormenta dentro y fuera según las comunidades y pueblos zapatistas
TRANSMISIÓN EN VIVO
QUINTA SESIÓN
Sábado 4 de abril del 2026:
1300 hrs.
Semillero Abril del 2026.
La Tormenta dentro y fuera según las comunidades y pueblos zapatistas.
Sede: CIDECI de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
Una ventana al Zapatismo: Una ventana al Común como opción de resistencia y rebeldía en territorios de pueblos originarios I.
Subcomandante Insurgente Moisés.
Una mirilla a la Tormenta en el Mundo: La Fragmentación de Territorios y las Resistencias y Rebeldías.
Capitán Insurgente Marcos.
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