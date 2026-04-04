04 Apr 2026

TRANSMISIÓN EN VIVO

QUINTA SESIÓN

Sábado 4 de abril del 2026:

1300 hrs.

Semillero Abril del 2026.

La Tormenta dentro y fuera según las comunidades y pueblos zapatistas.

Sede: CIDECI de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

Una ventana al Zapatismo: Una ventana al Común como opción de resistencia y rebeldía en territorios de pueblos originarios I.

Subcomandante Insurgente Moisés.

Una mirilla a la Tormenta en el Mundo: La Fragmentación de Territorios y las Resistencias y Rebeldías.

Capitán Insurgente Marcos.