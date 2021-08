Convocatoria a Acción Dislocada a 500 años del inicio de la Resistencia

A 500 AÑOS DEL INICIO DE LA RESISTENCIA

NO NOS CONQUISTARON

SEGUIMOS EN RESISTENCIA Y REBELDÍA

13 de agosto de 1521 – 13 de agosto de 2021

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al CCRI-CG-EZLN

A la Comsión Sexta del EZLN

Al SubComandante Insurgente Galeano

Al “Escuadron 421”, Semilleros de Resistencia y Rebeldía

A la Unidad de Escucha y Palabra, “La Extemporárea”

Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno

A María de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG

A los Pueblos de México que resisten contra el desprecio y el olvido

A los Pueblos del Mundo que resisteten contra el sistema capitalista y patriarcal

A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidade y Barrios Originarios que nunca fueron conquistados

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

Herman@s Tod@s

“Vamos a agradecer a lo otro su existencia. A agradecer las enseñanzas que su rebeldía y su resistencia nos han regalado. A entregar la flor prometida. A abrazar lo otro y decirle al oído que no está sola, soloa, solo. A susurrarle que valen la pena la resistencia, la lucha, el dolor por quienes ya no están, la rabia de que esté impune el criminal, el sueño de un mundo no perfecto, pero sí mejor: un mundo sin miedo.”

“ Y también, y sobre todo, vamos a buscar complicidades… por la vida.”

SupGaleano.

Junio del 2021, Planeta Tierra.

“No nos acabaron. Quedamos todos los que somos en la resistencia y la rebeldía, los que veneramos a la madre tierra y que cinco siglos después, no solo tenemos el territorio, sino que lo resguardamos con la vida. Seguimos hablando nuestras lenguas y soñando en colectivo, reconociéndonos en una identidad indígena y escuchando el sentir de los ancestros, pero sobre todo, somos los que no les tenemos miedo.”

Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI-CIG

Julio de 2021

En días pasados, diversos colectivos, organizaciones, pueblos originarios, barrios y comunidades, estudiantes, asamblea de centros ceremoniales, hombres y mujeres de buen corazón desde el espacio en Resistencia y Rebeldía, mejor conocida como la #TomaDelINPI, nos reunimos para escuchar nuestros dolores, pero sobre todo nuestras rabias. Y desde las entrañas de un pueblo que no se rinde, que no claudica y que no traiciona, acordamos movilizarnos también, para acompañar la gira de la delegación zapatista y el CNI-CIG en la Europa insumisa, la de abajo y a la izquierda.

A 500 años del Inicio de la Resistencia de nuestros Pueblos y Comunidades Indígenas en contra de un Sistema Capitalista y Patriarcal, hoy les decimos que no nos conquistaron, que seguimos en Resistencia y Rebeldía. Y “Que estamos quizá ante la última esperanza que, como humanidad, tenemos para hablar en nombre de la vida de este nuestro mundo; que las y los compañer@s delegados y delegadas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua llevarán a las tierras europeas el escucha y la palabra, porque es el momento de contar la historia verdadera, desde el pensamiento digno de los que abajo seguimos existiendo en colectivo, esa que hemos hecho luchando y organizándonos.”

Es por ello, que hemos resuelto CONVOCAR:

“A los pueblos, naciones y tribus originarias de México y del mundo, a las organizaciones, colectivos y colectivas que buscan justicia ante los graves crímenes que los gobiernos de antes y de ahora han cometido contra el pueblo, a quienes en busca de justicia para sus asesinad@s y desaparecid@s caminan la oscuridad del mal gobierno, a quienes en nombre de la naturaleza se organizan y luchan desde el campo y las ciudades, a participar en la…”

ACCIÓN DISLOCADA

“A 500 AÑOS DEL INICIO DE LA RESISTENCIA”

EL DÍA 13 DE AGOSTO DE 2021, 11:00 HRS.

La cita es en el Hemiciclo a Juárez para caminar al Zócalo de la Ciudad de México, donde llevaremos a cabo un acto de repudio al despojo de la Tierra, el Territorio y la Vida.

“O sea, que invitamos a cada quien, en sus propias formas y geografías, en acciones chiquitas o grandes, a movilizarnos para conmemorar la resistencia y rebeldía de nuestros pueblos que lucharon desde hace 500 años por nuestras misma dignas y justas causas, para rechazar a los gobiernos que sirven al invasor en contra de los pueblos y la naturaleza, con la mirada puesta en la esperanza y la semilla de un mundo vivo, donde quepan todos los mundos.”

Esta fecha, símbolo de la resistencia de nuestros pueblos, no debe ser arrebatada por los malos gobiernos que son la continuidad de ese sistema capitalista, colonial y racista que impera y que se impuso a sangre y fuego sobre nuestras tierras y nuestras vidas. Llamamos a seguir resistiendo, a luchar por alimentación, trabajo, salud, vivienda, soberanía alimentaria, democracia, libertad, justicia, agua, tierra, territorio y en defensa de la vida y nuestra madre tierra.

Compañer@s, debido a la pandemia que sigue azotando al mundo, es necesario tomar todas las medidas preventivas, tapabocas, gel, anti-bacterial, distancia solidaria y si te sientes mal, no asistas. Cuidémonos tod@s.

NO NOS CONQUISTARON, AQUI SEGUIMOS: ¡RESISTIMOS!

No a los Megaproyectos de muerte

Con Resistencia y Rebeldía, Convocamos:

Desde la #TomaDelINPI, Comunidad Indígena Otomí, residente en la CDMX.

Desde el #PlantónDeBONAFON, Pueblos Unidos de la región Cholulteca, Puebla.

Desde la #TomaDelPozo Barrio 4o, Consejo Autónomo de Santiago Mexquititlán, Querétaro.

Desde la Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco, CDMX

Desde la Escuela Normal Rural de Mactumactzá, Chiapas

Desde la Asamblea de Centros Ceremoniales

Desde la Coordinadora de Colonias de Ecatepec, EdoMex

Desde el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano

Desde el Colectivo Yaocihuatl de los Pedregales de Coyoacán

Desde los 12 Pueblos Originarios de Tecámac, EdoMex

Desde la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG.