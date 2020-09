Ejido Tila, Chiapas: Desmentimos falsas versiones y exigimos justicia por la agresión armada

Ejido de Tila, Chiapas a 12 de septiembre del 2020

COMUNICADO

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A los medios nacionales e internacionales no gubernamentales

A los compañeros de lucha de México y el mundo

A los derechos humanos nacionales e internacionales no gubernamentales

A los pueblos originarios de México y el mundo

Compañeros y compañeras nuevamente les enviamos un saludo fraterno, ojala Dios les de fuerzas para continuar esa lucha incansable siempre buscando la justicia social que anhelamos.

Desmentimos públicamente lo que están circulando en las redes sociales donde directamente le echan la culpa a los hermanos ejidatarios de lo ocurrido el pasado 11 de septiembre del 2020, cabe señalar que desde el pasado 25 de agosto del mismo año un grupo de pobladores y avecindados comandados por los CC. Arturo Sánchez Sánchez y su hijo C. profe. Francisco Arturo Sánchez Martínez de corte paramilitar Paz y Justicia así como los CC. Mercedes del Carmen Bonifaz Gutiérrez, José Rodrigo, Adelaida Cruz de Santiz de los apellidos Martínez Parcero y Julio César Gomez Gomez, estos son los actores de lo ocurrido ,en compañía con estas otras personas, Antonio Gómez Gómez, Juan López López, Santiago Pérez López, Pablo Ramírez Pérez, profesor Eder Ramírez, Martín de Celiz Guillén, Esmeralda Gordillo Estrada, Juan Carlo alias el “Ñoño”, Francisco Encino, Acasio Álvarez Pérez, José Ramírez Jiménez, Florentina Jiménez Vázquez, Cristóbal Peñate Guzmán, Aldo Valentino Vázquez, Gregorio Urbano López Martínez, María Pérez López, Dario Cordero hijo de Ponchito, Eleasin Bárcenas y entre otros, estas personas junto con jóvenes contratados destruyeron los portones de control y vigilancia que por acuerdo de la asamblea general de ejidatarios se realizo su construcción, pero nunca una caseta de cobro como lo menciona en los medios el actor principal de todas estas muertes.

Se ha venido denunciando que todas las noches se escuchaba ráfagas de armas de alto poder para intimidar a los ejidatarios en sus propias tierras pero los ejidatarios nunca salieron a provocarlos para evitar enfrentamiento debido a mucha denuncias de pobladores, avecindados y ejidatarios que no participan con ellos son agredidos por los jóvenes contratados mencionando que un grupo de la comunidad de Carrizal entraron a bloquear la carretera que conduce a Limar en el crucero rumbo a la comunidad de Carrizal, comandado por Jose Guadalupe y Sebastián de apellidos desconocidos originarios de la misma comunidad en coordinación con Juan López López todos estos actos en varios momentos se denunciaron, mas nunca se acudió a desalojar porque ese grupo estaban armados. El 11 de septiembre de este año la asamblea general de ejidatarios se dispuso a abrir todos los accesos para que todos tengamos el derecho de entrar y salir de la población sin distinción alguna porque para los ejidatarios del ejido Tila no hay distinciones pero al llegar para tratar de liberar el paso donde se encontraban los que estaban bloqueando fueron recibidos a balazos y el que incitó a la violencia en ese momento fue el C. Eleasin Bárcenas que empezó a disparar con una pistola matando a un ejidatario e hiriendo a otros mientras que los jóvenes que los acompañaba empezaron a disparar también y los ejidatarios se replegaron al monte para evitar más muertes de los compañeros ejidatarios y ejidatarias.

Pedimos a las autoridades competentes que no vamos a dialogar con personas asesinas que se les aplique la ley de amparo del art. 80 y 111 para ese grupo que han venido alborotando dentro de nuestro ejido y pedimos que se castigue con el peso de la ley este grupito que inició este conflicto que terminó con la pérdida de vidas humanas de personas inocentes que solo les inculcaron ideas de lucha para uso político económico en beneficio de estas personas, Condenamos ambas muertes que nunca se pensaba llegar hasta este grado, esto pasó por culpa de este grupo ya mencionado. El ejido de Tila mantuvo denunciando todas las agresiones, atropellos e intimidaciones que se venía dando y hubo muchas agresiones en contra de personas que transitaban en la carretera principal donde ellos mantenían bloqueado para un amplio conocimiento la sociedad civil envió un escrito al señor Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que intervenga en el desalojo para evitar más agresiones de este grupo armado, más sin embargo ellos siempre estuvieron subiendo mensajes en las redes sociales incitando a la violencia diciendo: a los pinches ejidatarios los vamos hacer mierda en la página de José Guadalupe Pérez y otros haciendo discriminaciones que al igual incitan a la violencia.

También están circulando audios con la voz de Braulio Martínez Parcero que incitan a la violencia con testimonios falsos y así mismo circulan audios donde ellos están resguardados por personas originarios del municipio de Yajalón que probablemente es el grupo armado del crimen organizado que comanda el famoso “Chorizo” con antecedente de secuestro en esa ciudad, que fueron empleados del ayuntamiento municipal en trienio anterior del actual presidente municipal Limber Gregorio Gutiérrez Gómez todas estas acciones de violencia se han venido dando, por eso el ejido determinó aplicar el art.2 A) fracción II y 39 de la Constitución porque estaba cansado de tantas detonaciones de armas en cada contienda electoral y la incursión de camionetas con personas encapuchadas que se enfrentaban dentro de la población con armas de fuego a simpatizantes opositores y custodiados por policías municipales y estatales.

Lamentados las muertes de las personas de ambos grupos por culpa de Eleasin Bárcenas y los jóvenes armados que continuaron a la agresión contra los ejidatarios; lo cual, anexamos copia del documento donde se le pidió al Presidente de la República que gire orden de desalojo a este grupo armado por parte de la asociación civil porque ya era exagerado lo que estaba sucediendo.

El ejido busca la justicia, la tranquilidad y la paz y que se respete la resolución presidencial de 1934 que ampara la propiedad de las 5405 hectáreas que le corresponde. No más violencia e ingreso de personas encapuchadas en nuestro territorio.

ATENTAMENTE

TIERRA Y LIBERTAD

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN EJIDAL

ALTO A LAS PROVOCACIONES AL EJIDO TILA

NO MAS VIOLENCIAS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS

PEDRO ALEJANDRO JIMÉNEZ PEREZ VIVE, LA LUCHA SIGUE.

NUNCA MAS UN MÉXICO SIN NOSOTROS