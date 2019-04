23 abr 2019

(Sigue este enlace a la página de Amig@s de Mumia para escuchar el Mensaje de Mumia Abu-Jamal a México: https://amigosdemumiamx.blog/)

Por Carolina Saldaña

El largo camino hacia la libertad de Mumia Abu-Jamal ahora se despeja con el retiro de la oposición del Fiscal de Filadelfia Larry Krasner a un dictamen favorable al preso político encarcelado durante más de 37 años.

La superación de este obstáculo significa que el internacionalmente aclamado periodista y escritor puede proceder con la re-argumentación ante la Suprema Corte de Pensilvania de cuatro apelaciones rechazadas por la Corte entre los años 1998 y 2012. Éstas involucran veinte distintas reclamaciones. El éxito lo podría llevar a un nuevo juicio para Mumia por el asesinato del policía Daniel Faulkner en 1981. Su meta es la revocación del veredicto de culpabilidad y su subsecuente libertad.

Es probable que los asuntos tratados en las apelaciones incluyan la declaración del Juez Albert Sabo, “Les voy a ayudar a freír al nigger”, el ocultamiento de la presencia de una cuarta persona en la escena del crimen, la fabricación de pruebas, la intimidación y coacción de testigos, las mentiras de testigos y el sesgo racial en la selección de los integrantes del jurado.

Voces del movimiento

En una conferencia de prensa/mitin celebrada el 18 de abril en Filadelfia, la jefa del movimiento Pam África dio la bienvenida al cambio de postura de Krasner como respuesta a la constante acción del movimiento que exige justicia y libertad para Mumia. En un ambiente revitalizado, también señalo que aparte del renovado proceso de apelación, hay múltiples motivos para que Mumia salga libre ahora mismo, una postura respaldada por todos las y los oradores, quienes llamaron a aumentar las acciones en las calles y en las comunidades para llevar a Mumia a casa.

“En MOVE nunca nos rendimos”, dijo Mike África, hijo. Por eso pudimos llevar a casa a mi madre Debbie y mi padre Mike después de 40 años en prisión. Y por eso, vamos a sacar a nuestro hermano Mumia y los demás también. “No podemos esperar justicia debido a la buena voluntad de ningún juez, fiscal u oficial, pero sabemos que responden a la presión y ésta la vamos a aumentar”.

Megan Malachi, del grupo Philly for Real Justice, habló de la golpiza propinada a su padre por la policía durante el régimen de Frank Rizzo. Krasner ha dicho que pretende reducir el encarcelamiento masivo, pero de esto se trata el caso de Mumia, dijo la joven. Krasner dejó salir de prisión Meek Mill, y tiene que hacer lo mismo por Mumia, insistió.

“Entre nuestras tareas en esta nueva situación, es contrarrestar la despectiva imagen de Mumia perpetrada en la prensa”, afirmó la profesora Johanna Fernández. Hay que difundir su manera de pensar y enfatizar su amplia historia de resistencia radical. Miles de personas en Filadelfia ni siquiera saben de su excelencia periodística o de todos los libros que ha escrito o de su historia con los Panteras Negras y la Organización MOVE. Preguntó: Si Mumia hubiera sido un periodista blanco cuando lo detuvieron, ¿hubiera pasado décadas en prisión? Seguramente le hubieran dado el beneficio de la duda. Así que nuestra lucha también es en contra del racismo y todo el sistema carcelario, planteó la profesora.

Gregory Muhammad, de la Mezquita 12 de la Nación de Islam mencionó que Mumia había sido una inspiración para el recién asesinado rapero Nipsey Hussel, quien era un ávido lector de sus libros y siempre platicaba con sus amigos sobre su mensaje.

Promesas de justicia

En el mitin se recordó que Larry Krasner había sido elegido Fiscal por su promesa a rectificar injustas condenas y establecer un sistema de justicia para todos en Filadelfia. Es cierto que Krasner ha hecho algunas cosas positivas, como emitir buenas recomendaciones por las y los presos de MOVE.

Pero desde que llegó al poder en enero de 2018, su actitud hacia la apelación de Mumia ha sido que ésta “no tiene mérito”. Por eso, durante el año pasado, se han hecho manifestaciones, campañas telefónicas y el envío de miles de tuits y cartas exigiendo que Krasner deje de actuar de la misma manera de los anteriores fiscales de Filadelfia con respecto al caso de Mumia.

Para un grupo de jóvenes estudiantes de derecho, esta actitud hacia Mumia les pareció demasiado contradictoria con la invitación extendida a Larry Krasner de ser el orador principal en el prestigioso congreso RebLaw en la Universidad de Yale el pasado febrero. Los jóvenes se pusieron a criticar la falta del compromiso de Krasner con justicia por Mumia Abu-Jamal y como resultado de sus esfuerzos, Krasner fue desinvitado a la conferencia y no sólo esto. ¡Mumia fue invitado a tomar su lugar como el orador principal. Y naturalmente, lo hizo! ¿Esta experiencia hubiera sido un factor en la nueva decisión de Krasner?

En el mitin, no faltaban críticas al daño ya hecho por la actitud del Fiscal hacia Mumia y especialmente por su oposición al dictamen favorable a Mumia emitido por el Juez Leon Tucker el 27 de diciembre de 2018. “No pueden escupir en nuestra cara y llamarla lluvia,” dijo Pam África. “No tenemos tiempo que perder. Mumia tiene cirrosis y glaucoma. Es urgente que llegue a casa”.

Agregó Johanna Fernandez que el lenguaje de la reciente declaración de Krasner es preocupante, donde dice que su cambio de postura “no significa que el sujeto previamente condenado necesariamente tendrá un nuevo juicio”. Ella comentó que “previamente condenado” tampoco significa que es culpable. Hay que presionar a Krasner a no suprimir el hecho de que Mumia ha sido incriminado, que es inocente y que debe estar en casa, dijo.

La profesora también ofreció una visión del futuro: Cuando Mumia salga libre, Russell ‘Maroon’ Shoatz, las y los presos de MOVE y todos los demás presas y presos políticos también van salir, igual que muchas personas desconocidas. Y todo el establecimiento en Filadelfia estará en el banco de los acusados.

Al final del mitin, todos marcharon a la Fiscalía para seguir con la presión.

Como era de esperar, la Orden Fraternal de Policía expresó su oposición a la decisión de Krasner mientras Maureen Faulkner, la sufrida viuda del policía Daniel Faulkner asesinado en 1981, aportó unas lágrimas más al clima emocional. Dijo Maureen: “Larry Krasner prometió a mi familia y a mí que él haría todo lo posible para mantener el despiadado asesino de mi esposo en prisión durante el resto de su vida. Pensamos que con su nueva decisión, rompe esa promesa”. ¿De veras, Fiscal Krasner? ¿Usted dijo esto? En caso de que sea cierto, ¿cuál es su postura actual con respecto a justicia y libertad para Mumia Abu-Jamal?

El precedente

El proceso actual de Mumia se basa en el precedente establecido por la Suprema Corte de Estados Unidos en el caso Williams vs Pensilvania. En este caso Terrance Williams fue condenado a muerte por haber matado a un señor que lo violaba continuamente cuando era niño. El entonces Fiscal de Filadelfia Ron Castille ocultó ese abuso al jurado, y cuando llegó a ser juez de la Suprema Corte de Pensilvania, se negó a recusarse durante las apelaciones en las cuales avaló la condena de Williams. La Suprema Corte de Estados Unidos se pronunció a favor de Williams, diciendo que Castille había violado el debido proceso de ley de Williams y tuvo la obligación de recusarse.

Aunque los hechos del caso de Mumia son diferentes, ya que él no cometió el asesinato del policía Daniel Faulkner en Filadelfia el 9 de diciembre de 1981, la actuación en su contra por el Fiscal convertido en Juez, Ron Castille, es igual que en el caso de Williams. El equipo jurídico de Mumia alega que Ronald Castille debería haberse recusado de escuchar su caso como Juez de la Suprema Corte de Pensilvania. Sus abogados lo pidieron en 1996 y en 2002, pero Castille se negó a hacerlo, con los absurdos argumentos que él podría mostrar objetividad, que no tenía conflicto de interés y que no tenía conocimiento directo del caso de Mumia. El nombramiento de Castille como “El Hombre del Año” de la Orden Fraternal de Policía (FOP) en 1986 es sólo un ejemplo de su colaboración cercana con la policía organizada que siempre ha buscado la muerte de Mumia. Luego en 1994, Castille fue elegido como el candidato de “la ley y el orden” a la Suprema Corte de Pensilvania con los votos de 36,000 policías de la FOP.

Un juez no comprado por la policía

Desde el 24 de abril de 2017, las audiencias sobre la nueva apelación de Mumia se han llevado a cabo en el Tribunal de Causas Comunes, presidido por el juez Leon Tucker, descrito por Mumia como “el único juez que conozco en Filadelfia que no haya sido comprado por la policía”.

Varios observadores inicialmente habían comentado que no se podría esperar un trato justo de Tucker por su fama de ser conservador a pesar de ser Negro, pero el juez ha resistido los esfuerzos de la policía para intimidarlo con sus tácticas comunes de atascar la sala del tribunal con sus agentes. Hasta que Tucker tuvo la temeridad de echar fuera del tribunal a la viuda Maureen Faulkner cuando ella se puso histérica sobre su decisión de darle más tiempo a la defensa para buscar evidencia que faltaba. El juez comentó una y otra vez durante el proceso que Mumia Abu-Jamal es el preso más famoso en el mundo.

El 27 de diciembre de 2018, el Juez Leon Tucker emitió un dictamen en el cual opinó que el caso Williams vs Pensilvania se aplica al caso de Mumia Abu-Jamal, quien tiene el derecho de rehacer las apelaciones previamente denegadas por la Suprema Corte de Pensilvania durante el periodo 1998-2012. Afirma que el Juez Ron Castille debería haberse recusado debido a nueva evidencia con respecto a su involucramiento personal significativo, específicamente una nota que Castille le envió al Gobernador Robert Casey en 1990, en la cual le instaba a emitir ordenes de muerte para enviar un mensaje claro y dramático a todos los ‘asesinos de policías’ que la pena de muerte realmente significa algo”.

El día después, Larry Krasner y algunos empleados milagrosamente encontraron seis cajas de información sobre el caso de Mumia Abu-Jamal en un polvoroso almacén de la Fiscalía, y un mes después descubrieron otras 100 cajas también. Es difícil creer que no haya evidencia exculpatoria en esas cajas.

El 28 de enero de 2019, el Fiscal Krasner anunció su oposición al dictamen del Juez Leon Tucker, para intentar evitar que Mumia argumentara de nuevo sus apelaciones ante la Suprema Corte de Pensilvania. Un boletín de prensa enviado por la Fiscalía el 30 de enero de 2018, dice que habrá “amplias implicaciones que consideramos problemáticas para un gran volumen de casos” si este privilegio se concede a Mumia Abu-Jamal.

El 27 de marzo de 2019, el Juez Tucker anunció un suplemento a su decisión original: “La justicia significa ser conformable, humana, divina, justa, imparcial, y honesta … pase lo que pase. No a veces o la mayor parte del tiempo, sino en todo momento, ya sea en el juicio o en la apelación. La apelación [de Abu-Jamal] ha establecido por una preponderancia de evidencia que…existía un potencial anticonstitucional de sesgo. [Sus] reclamaciones merecen ser examinadas en el interés de justicia”. En esencia, re-enfatizó lo que ya había dicho. Cuando el Fiscal Krasner dijo que su decisión de retirar su oposición al dictamen era porque el Juez Tucker había modificado unos aspectos de su decisión original para responder a las preocupaciones de la Fiscalía sobre la amplia aplicación de su dictamen a muchos otros casos, Tucker dijo: “El decir que hubo una modificación es una falsa caracterización de los hechos. Mi suplemento simplemente re-enfatiza que Mumia Abu-Jamal tiene el derecho de rehacer las apelaciones”. El equipo de abogados de Mumia Abu-Jamal ve la decisión de Tucker y el retiro de la oposición de Krasner como factores positivos que abren la puerta para ganar una victoria en los tribunales. Dijo la abogada Judith Ritter que su cliente ahora tendrá la oportunidad de exponer los errores en el juicio original en una “audiencia imparcial de apelación”. Se refirió al retiro de oposición del Fiscal Krasner como “una decisión en el interés de la justicia”. Y las personas claves del movimiento llaman a una lluvia de actividades y acciones constantes en Filadelfia y otras ciudades del mundo hasta que Mumia Abu-Jamal llegue a casa.

(FOTO: Michael D’Onofio. Philadelphia Tribune)