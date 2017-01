05 ene 2017

L@s Zapatistas y las ConCIENCIAS por la Humanidad

4 de enero de 2017

Cideci / Universidad de la Tierra Chiapas



































































El 4 de enero de 2017 concluyó el encuentro L@s Zapatistas y las ConCIENCIAS por la Humanidad con seis ponencias que, con diferentes enfoques y desde diferentes disciplinas, reflexionaron sobre la ciencia y la conciencia: los mecanismos que con frecuencia ponen a la ciencia al servicio del poder y del capital y la posibilidad de encauzar el pensamiento científico para el bien de la humanidad. Se realizaron también las últimas tres pláticas de divulgación.

Al final del encuentro, las y los alumnoas zapatistas se presentaron e hicieron una evaluación colectiva del encuentro y de las palabras de lxs científicxs, los Subcomandantes Insurgentes Moisés y Galeano dieron sus palabras finales, y el Subcomandante Moisés leyó un pronunciamiento conjunto del CNI y el EZLN por la libertad de la hermana mapuche Machi Francisca Linconao Huircapan.

El encuentro termina en la Universidad de la Tierra Chiapas, pero, como dicen las y los zapatistas, falta lo que falta. Las y los alumnxs zapatistas regresan ahora a sus comunidades para transmitir la palabra de lxs científicxs a los miles de jóvenas y jóvenes, mujeres y hombres de los pueblos rebeldes. Queda sólo imaginarnos ese proceso: las reuniones, las asambleas, el pensamiento colectivo entregado a la tarea de hacer propio por lo menos parte de las palabras de lxs 76 científicos que, a lo largo de estos ocho días, compartieron su conocimiento.

Al mismo tiempo, lxs científicos regresan a sus lugares de origen con la inmensa responsabilidad de reflexionar sobre la pregunta zapatista que se destaca sobre todas las otras: ¿Y ustedes qué? Y queda la invitación zapatista. Por un lado, la propuesta de un encuentro dentro de un año, en diciembre de 2017 y/o enero de 2018, para un debate entre científicxs, para pensar colectivamente sobre propuestas para encaminar el quehacer científico para beneficio de las comunidades y la humanidad. Por otro lado, la invitación abierta a acercarse en cualquier momento a las comunidades y compartir sus saberes con los pueblos zapatistas.

Y para las y los demás, para todas nosotras, la inquietud y la responsabilidad de unir ciencia y conciencia ante el colapso mundial en el que vivimos y la pregunta insistente, dura y esperanzadora a la vez, de lxs zapatistas: ¿Y ustedes qué?

