28 dic 2016

L@s Zapatistas y las ConCIENCIAS por la Humanidad

27 de diciembre de 2016

Cideci / Universidad de la Tierra Chiapas































































En este segundo día del encuentro L@s Zapatistas y las ConCIENCIAS por la Humanidad, viajamos a los orígenes del universo, recorrimos la historia de la humanidad desde los homínidos hasta el capitalismo, se cuestionó el papel de la ciencia al servicio del poder, se reflexionó sobre su potencial emancipador cuando puesta al servicio del pueblo y se criticó a las nuevas modas de las pseudociencias y sus promesas de soluciones prontas y explicaciones enlatadas. Desde las disciplinas de la física y la astrofísica hasta la biología, l@s alumn@s zapatistas pudieron escuchar, profundizar y cuestionar los conceptos presentados por científicos, que asumieron seriamente el desafío de iniciar este diálogo de epistemologías, no con lxs 200 zapatistas presentes, sino con los miles a quienes su palabra llegará a través de l@s alumn@s. Y, finalmente, el Alquimista SupGaleano (junto con el SupMoi, Sherlock Holmes y Defensa Zapatista), concluyó que “La culpa es de la flor”.

Ponencias:

Físico Alejo Stark – “La energía oscura y el fin de la historia”:

(Descarga aquí) http://radiozapatista.org/Audios/dia2_ponenciaalejostark.mp3

Dra. Tatiana Fiordelisio – “Las Ciencias ¿una balsa para la tormenta?”:

(Descarga aquí) http://radiozapatista.org/Audios/dia2_ponenciatatianafiordelisio.mp3

Dr. Luis Fernando Santis Espinosa – “La esclavitud de la Ciencia. El mercado nacional de los recursos naturales y sus privatizaciones”:

(Descarga aquí) http://radiozapatista.org/Audios/dia2_ponencialuissantis.mp3

Dra. Kristen Vogeler – “Thoughts on the relation between science and customs” (Inglés):

(Descarga aquí) http://radiozapatista.org/Audios/dia2_ponenciakristenwogeler.mp3

Dra. Kristen Vogeler – “Pensamientos sobre la relación entre la ciencia y las costumbres” (Español):

(Descarga aquí) http://radiozapatista.org/Audios/dia2_ponenciakristenwogeler_esp.mp3

Dra. Mariana Benítez Keinrad – “Algunas reflexiones sobre la ciencia desde el cubículo de una bióloga del desarrollo”:

(Descarga aquí) http://radiozapatista.org/Audios/dia2_ponenciamarianabenitez.mp3

Dr. Claudio Martínez Debat – “Biología y Biotecnología, ¿al servicio de quiénes?”:

(Descarga aquí) http://radiozapatista.org/Audios/dia2_ponenciaclaudiomartinez.mp3

Alquimista SupGaleano – “La culpa es de la flor”:

(Descarga aquí) http://radiozapatista.org/Audios/dia2_galeanoponencia.mp3

Pláticas de divulgación

Dr. Jerome Leboeuf. “Potencial y aplicaciones de la inteligencia artificial”

(Descarga aquí) http://radiozapatista.org/Audios/dia2_platicajeromeleboeuf.mp3

Dr. Marco Antonio Sánchez Ramos. “¿De qué están hechas las estrellas?”

(Descarga aquí) http://radiozapatista.org/Audios/dia2_platicamarcosanchez.mp3

Dra. Patricia Ramos Morales. “¿Qué son los mutágenos y dónde están?”

(Descarga aquí) http://radiozapatista.org/Audios/dia2_platicapatriciaramos.mp3

Dra. María Alejandra Jiménez Zúñiga. “Nuestro lugar en el cosmos: Qué nos dice la Astrofísica”

(Descarga aquí) http://radiozapatista.org/Audios/dia2_platicamariajimenez.mp3

Mat. Florencia Cubría. “Conectividad en grafos”

(Descarga aquí) http://radiozapatista.org/Audios/dia2_platicaflorenciacubria.mp3

M. en C. Verónica López Delgado. “Gravedad y Magnetismo, fuerzas determinantes de nuestro mundo”.

(Descarga aquí) http://radiozapatista.org/Audios/dia2_platicaveronicalopez.mp3